Земля под застройку в Киеве не будет выделяться еще полтора года

В Киеве еще полтора года не будут выделяться земельные участки под застройку. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации, начальник Главного управления земельных ресурсов КГГА Анатолий МУХОВИКОВ в интервью газете "Новий Понеділок".

По словам А.МУХОВИКОВА, город воздержится от выделения земельных участков, пока в Киеве не заработают новые градостроительные правила. А эти правила, по словам заместителя председателя КГГА, начнут работать через полтора года: "Для запуска новой градостроительной политики нужно полтора года. И при этом не нужно бояться того, что сейчас что-то тормозится. Объективно, на детализацию Генплана необходимо 8 месяцев", - сказал он. "Прошли 4 сессии, уже на пятую сессию подряд земельные вопросы не выносятся. Никакого нового землеотвода", - отметил начальник Главного управления земельных ресурсов.

По словам начальника Главного земельного управления, принято решение провести полную инвентаризацию всех земельных площадок, которые предоставлялись для строительства в столице. А до ее окончания - временно прекратить выделение земли. "У меня есть список из 300 площадок, на которых строительство не начиналось. На осенней сессии вместе с депутатами проанализируем, как застройка этих участков воспринимается киевлянами, насколько эффективно используется земля, соблюдено ли целевое назначение. Есть варианты: дать разрешение строить, перепрофилировать или отменить и никогда не заходить на эти площадки. Многое было сделано поспешно. Сами придумали себе нормативы и говорили, что все отвечает", - цитирует А.МУХОВИКОВА “Киев-прес-информ”.

По его словам, “уже сейчас мы начинаем работать по новому правилу. Передали в Главкиевархитектуру 200 участков на продажу. На протяжении 7 месяцев мы не проводим аукционы, потому что приняли решение сначала разработать детальные планы территорий, а затем выставлять. Я не буду беспокоиться, если из 200 мы выставим на продажу 100 участков - если Главкиевархитектура посчитает, что остальные не могут застраиваться. Город получит меньше денег, но сохранит уютную среду”.

Комментируя высказывания компаний-застройщиков о застое и сворачивании строительства в связи с тем, что в Киеве не выделяется земля под застройку, А.МУХОВИКОВ заявил: “Участков отведено на 7 лет вперед. Земля не выделяется, а что, в Киеве появились безработные строители?".