Появилось видео с задержанием полицией Калиновского

МВД Украины на своей странице в Youtube опубликовало видео с задержанием полицией бывшего пасынка Фирташа Сергея Калиновского.

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Как сообщал УНИАН, вчера ночью в Дарницком районе Киева задержали бывшего пасынка украинского олигарха Дмитрия Фирташа Сергея Калиновского.

Калиновского объявили в международный розыск после того, как он исчез из частной клиники, где лечился после ДТП. Калиновский на спортивном "BMW" на огромной скорости врезался в припаркованные "Жигули". В результате погиб прапорщик внутренних войск Владимир Куликовский.

Напомним, авария с участием Калиновского - младшего сына нефтяного бизнесмена Зиновия Калиновского и бывшей жены бизнесмена Дмитрия Фирташа Марии Фирташ – произошла 30 мая 2007 года около 5 часов утра. Автомобиль BMW М6, за рулем которого находился Калиновский, врезался в припаркованные "Жигули" на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. Пассажир "Жигулей", служащий Внутренних войск, погиб на месте происшествия. С Калиновским в машине ехала его 25-летняя подруга, которая через несколько дней умерла от полученных травм.

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Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по обвинению Калиновского по статьям 345 ч. 2 (причинение телесных повреждений работнику правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей) и 286 ч. 3 (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель двух лиц) Уголовного кодекса Украины.

В сентябре 2007 года Калиновский покинул частную клинику, где лечился после ДТП.