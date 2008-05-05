Началась регистрация выпускников на дополнительную сессию внешнего тестирования

Сегодня в Украине начата регистрация на дополнительную сессию внешнего оценивания знаний выпускников школ: принять участие в ней смогут те, кто по уважительным причинам не зарегистрировался или не явился на основную сессию.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания со ссылкой на начальника отдела внешних связей Украинского центра оценивания качества образования Валентину ТКАЧЕНКО, желающие принять участие в дополнительной сессии должны до 5 июня зарегистрироваться в региональных центрах оценивания качества образования или в областных институтах последипломного образования педагогических кадров.

"Право на участие в дополнительной сессии имеют лишь те, кто не смог принять участие в основной сессии по уважительным причинам. К таковым относятся, например, прохождение срочной службы, участие в международных соревнованиях или конкурсах, болезнь в день тестирования, смерть близких родственников. Полный перечень этих причин и адреса пунктов регистрации можно найти на сайте Украинского центра www.testportal.com.ua", - сообщила В.ТКАЧЕНКО. Она добавила, что наличие уважительной причины должно быть подтверждено документально.

Дополнительная сессия внешнего оценивания состоится с 26 июня по 4 июля 2008 года. Ее участники могут сдать тесты по не более трем предметам и в случае необходимости могут проходить тестирование на языках национальных меньшинств.

Для участия в основной сессии, которая проходит с 22 апреля до 4 июня, зарегистрировались 512 тыс. 591 человек.