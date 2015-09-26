Яценюк и Фацевич пришли на помощь девушке-полицейскому в Харькове (фото, видео)

Во время церемонии представления новой полиции в Харькове девушка-полицейский упала в обморок.

Об этом сообщает журналист Слава Мавричев на своей странице в Facebook.

"Она стояла в почетном карауле, у сцены. Обморок. На помощь со сцены кинулись Фацевич и Яценюк. Коллеги донесли девушку до патрульного авто и быстро уехали. О состоянии пока не известно, но был очень сильный удар головой об асфальт", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Харькове принесли присягу около 800 новых патрульных полицейских (фоторепортаж)

Также журналист добавил, что по словам Фацевича, девушку отправили в челюстно-лицевую хирургию: рассечение, выбиты зубы.

Напомним, в центре Харькова новая патрульная полиция приняла присягу в присутствии премьер-министра Украины Арсения Яценюка и руководства МВД. Кроме того, сегодня начнется набор патрулей в Славянске и Краматорске.