Квит рассказал, кто сменил Ликарчука на должности директора центра оценивания качества образования

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр образования и науки Украины Сергей Квит сообщил сегодня на брифинге.

"Правительство удовлетворило заявление Игоря Ликарчука... На сегодня и.о. обязанности директора назначен Вадим Анатольевич Карандий", - сообщил министр.

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Как сообщал УНИАН, 21 июля в Генпрокуратуре проинформировали, что должностные лица руководящего состава УЦОКО Министерства образования и науки уличены в несанкционированном вмешательстве в Систему оценки качества образования и Реестра лиц, которые прошли внешнее независимое оценивание, для изменения информации в пользу третьих лиц.

22 июля Кабинет министров отстранил Ликарчука от исполнения обязанностей директора УЦОКО на время проведения расследования по фактам нарушений в центре.

30 июля в ГПУ сообщили, что первому заместителю директора УЦОКО сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве и изменении информации в «Реестре лиц, которые прошли внешнее независимое оценивание». Он находится под домашним арестом.

По данным ГПУ, следствием установлено, что служебные лица УЦОКО систематически вносили изменения и уничтожали информацию, которая обрабатывается в базах данных УЦОКО и хранится на серверном оборудовании. Как следствие, в ручном режиме предоставлялись незаконные преимущества в доступе к высшему образованию.

Анализом изъятых в ходе обысков доказательств установлены изменения данных в системе в отношении более 100 человек.

Ликарчук был уволен с должности директора УЦОКО распоряжением Кабинета министров от 21 сентября 2015 года.