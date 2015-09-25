Квит рассказал, кто сменил Ликарчука на должности директора центра оценивания качества образования
Исполняющим обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) назначен Вадим Карандий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр образования и науки Украины Сергей Квит сообщил сегодня на брифинге.
"Правительство удовлетворило заявление Игоря Ликарчука... На сегодня и.о. обязанности директора назначен Вадим Анатольевич Карандий", - сообщил министр.
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Как сообщал УНИАН, 21 июля в Генпрокуратуре проинформировали, что должностные лица руководящего состава УЦОКО Министерства образования и науки уличены в несанкционированном вмешательстве в Систему оценки качества образования и Реестра лиц, которые прошли внешнее независимое оценивание, для изменения информации в пользу третьих лиц.
22 июля Кабинет министров отстранил Ликарчука от исполнения обязанностей директора УЦОКО на время проведения расследования по фактам нарушений в центре.
30 июля в ГПУ сообщили, что первому заместителю директора УЦОКО сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве и изменении информации в «Реестре лиц, которые прошли внешнее независимое оценивание». Он находится под домашним арестом.
По данным ГПУ, следствием установлено, что служебные лица УЦОКО систематически вносили изменения и уничтожали информацию, которая обрабатывается в базах данных УЦОКО и хранится на серверном оборудовании. Как следствие, в ручном режиме предоставлялись незаконные преимущества в доступе к высшему образованию.
Анализом изъятых в ходе обысков доказательств установлены изменения данных в системе в отношении более 100 человек.
Ликарчук был уволен с должности директора УЦОКО распоряжением Кабинета министров от 21 сентября 2015 года.