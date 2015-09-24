В Мариупольском исправительном центре сыграли свадьбу (ФОТО)

14:16, 24 сентября 2015
Общество
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Прошла свадьба в Мариупольском исправительном центре №138.

Пара влюбленных людей соединила две судьбы в одну / 0629.com.ua

Об этом 0629.com.ua проинформировала пресс-служба исправительного центра. 

В Мариупольском исправительном центре Государственной пенитенциарной службы Украины в Донецкой области №138 состоялось радостное событие. Пара влюбленных людей соединила две судьбы в одну, пишет издание.

В Мариупольском исправительном центре сыграли свадьбу / 0629.com.ua

Как сообщал УНИАН, ранее в женской колонии Мариуполя прошла ярмарка вакансий.

0629.com.ua

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