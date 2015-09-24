В Мариупольском исправительном центре сыграли свадьбу (ФОТО)

Прошла свадьба в Мариупольском исправительном центре №138.

Об этом 0629.com.ua проинформировала пресс-служба исправительного центра. В Мариупольском исправительном центре Государственной пенитенциарной службы Украины в Донецкой области №138 состоялось радостное событие. Пара влюбленных людей соединила две судьбы в одну, пишет издание. Как сообщал УНИАН, ранее в женской колонии Мариуполя прошла ярмарка вакансий.

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