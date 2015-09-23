В женской колонии Мариуполя прошла ярмарка вакансий (фото)

Об этом сообщила ответственная за СМИ Приазовской ВК (№107) Ольга Лизунова, передает городской сайт 0629.com.ua.

Во время посещения гости рассказали осужденным о состоянии на рынке труда в городе, об услугах, предоставляемых службой занятости. Было отмечено, что тем, кто обратится в Центр занятости, предоставляется возможность профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Женщин традиционно интересовал порядок признания безработными лиц, освобожденных из мест лишения свободы, порядок постановки на учет Центра занятости гражданам другого государства, вопросы, связанные с порядком и размером пособия по безработице, а также обсуждение действий в случае отказа работодателя в приеме на работу и т .д.

Читайте такжеМинистр соцполитики уволил всех руководителей Госслужбы занятости

На все эти и другие вопросы, касающиеся юридических аспектов различных форм трудоустройства, специалистами были предоставлены исчерпывающие ответы.

Осужденные положительно восприняли визит представителей рынка труда, охотно принимая участие в обсуждении и задавая наболевшие вопросы.

Читайте такжеВ Киеве на взятке в 111 тысяч гривень задержан начальник отдела ГНИ

Подобные встречи, организуемые администрацией учреждения, дают возможность осужденным легче адаптироваться в социуме и быстрее найти работу.