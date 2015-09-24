Кабмин изменил порядок въезда в оккупированный Крым

Изменения опубликованы 23 сентября на официальном сайте в соответствующем постановлении Кабмина.

В списке оснований для получения разрешения на въезд для иностранцев добавился ряд причин. Среди них - проповедование религиозных вероучений, выполнение религиозных обрядов или удовлетворение религиозных потребностей (исключительно по ходатайству или согласованию с Минкультуры), а также участие в мероприятиях Меджлиса крымскотатарского народа.

Для осуществления журналистской деятельности представители зарубежных СМИ должны получать специальное разрешение по согласованию с Министерством информполитики Украины.

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Правозащитники, представители международных правительственных и неправительственных организаций должны согласовать свой визит с Министерством иностранных дел.

Ранее УНИАН сообщал, что власть Российской Федерации организовала для польских подростков поездку в аннексированный Крым. При этом польским школьникам организовали встречу с представителями сепаратистской власти Крыма. Директор Российско-польского центра отметил, что в документах подростков не будет отметок об этом визите.