В Житомире правоохранители изъяли у гражданина РФ 400 килограммов янтаря (фото)
11:30, 16 августа 2015Общество
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В Житомире сотрудники Службы безопасности Украины совместно с милицией и прокуратурой изъяли у гражданина Российской Федерации около 400 килограммов янтаря-сырца.
Правоохранители в очередной раз изымают незаконно добытый янтарь / sbu.gov.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, злоумышленник занимался оптовой закупкой ценных камней у лиц, причастных к противоправному промыслу янтаря на территории региона.
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Во время обыска в его частном доме под Житомиром правоохранители также изъяли оборудование для обработки сырца.
sbu.gov.ua
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия в рамках открытого уголовного производства.
sbu.gov.ua
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