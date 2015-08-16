В Житомире правоохранители изъяли у гражданина РФ 400 килограммов янтаря (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, злоумышленник занимался оптовой закупкой ценных камней у лиц, причастных к противоправному промыслу янтаря на территории региона.

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Во время обыска в его частном доме под Житомиром правоохранители также изъяли оборудование для обработки сырца.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия в рамках открытого уголовного производства.