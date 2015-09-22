Чубаров: третий день блокады Крыма проходит спокойно

Об этом заявил народный депутат Украины, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире телеканала "112 Украина".

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"Вчера вечером я проводил штаб вместе с нашими партнерами из "Правого сектора", из "Самообороны Майдана" и Автомайдана, с объединением "Сич", были и народные депутаты. И мы очень много времени обсуждали то, какие принять меры, чтобы не были привнесены провокации извне. Нет причин говорить, что они будут осуществляться, но мы хотим, чтобы все у нас происходило без осложнений", - сказал Рефат Чубаров.

По его словам, длительность блокады зависит от многих факторов. "Я говорил, что мы готовы к различным временным форматам – неделя, месяц, полгода. Есть много факторов, по которым мы будем определяться", - отметил Рефат Чубаров.

Также он прокомментировал информацию о том, что так называемая "прокурор" Крыма Наталья Поклонская запретила упоминать слово "Меджлис" в сообщениях крымских СМИ, ссылаясь на то, что на территории оккупированных Крыма и Севастополя организации с таким названием официально не зарегистрированы.

"Я могу сказать свое отношение, я историк, еще раз засвидетельствую то, что знает все общество. Старшее поколение уже проходило такие времена, когда правящему режиму казалось, что запретом кого-то или чего-то можно избежать вообще самой проблемы. В советские времена было запрещено вообще употреблять слово "крымскотатарский", не было переписи названия по нашему этническому признаку, нас записывали татарами. Был крымскотатарский язык, но не было крымскотатарских школ, не было учебников. Таким образом, Россия скатывается все больше и больше в пропасть, поэтому проблема деоккупации Крыма актуализирует эту вероятность. Нам надо успеть вытащить нашу крымскую землю, и пусть те скачут в ту пропасть», - подчеркнул Рефат Чубаров.

Как сообщалось, блокада поставок товаров в оккупированный Крым началась 20 сентября по инициативе крымскотатарской общины, затем к акции присоединились бойцы "Правого сектора". Въезд на полуостров закрыт только для грузовиков, легковые авто и пешеходы попадают в Крым беспрепятственно.

Сегодня утром заместитель начальника милиции Херсонской области Илья Кива сообщил, что из транспорта, который был сосредоточен на КПП "Чаплинка" и "Каланчак", осталось порядка 20%. Отметим, что в первый день акции на "Чаплинке" было 150 фур.

Также проверка мобильными группами правоохранителей грузовиков, которые стоят в очередях на КПП на административной границе с Крымом, привела к тому, что многие водители разворачиваются и уезжают в направлении материка.