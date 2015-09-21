Одесские активисты заблокировали главную дорогу в Приднестровье (фоторепортаж)

Акция проходит в знак солидарности с блокадой оккупированного Крыма, передает одесский портал 048.

Как и Крым, российский анклав "Приднестровье" полностью зависит от Украины и в плане продовольствия, и в плане коммуникаций. Но взамен население оккупированной части Молдовы "накачивают" антиукраинской и антиевропейской пропагандой.

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Организаторы акции заявили, что если оккупационная администрация не начнет пересматривать свои приоритеты, одесские активисты готовы заблокировать полностью границу с этой оккупированной частью Молдовы, включая сельские и проселочные дороги.