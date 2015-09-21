Сегодня одесские активисты будут блокировать границу с Приднестровьем

Об этом сообщили в пресс-службе "Гражданского Корпуса "Азов".

Стало известно, что 21 сентября с полудня и до 14:00 активисты перекроют границу Одесской области на пропускном пункте "Кучурганы". Эта акция направлена на поддержку крымских татар.

Читайте такжеМилиция: За ночь ни один грузовик не пересек админграницу с Крымом (видео)

"Синхронную акцию по блокированию молдавско-приднестровской границы в пункте пропуска "Бендеры" проведут приднестровцы, которые вынуждены были выехать в Молдову вследствие политических преследований", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, крымские татары и активисты с 12:00 20 сентября начали бессрочную акцию по блокаде полуострова со стороны материковой Украины, которая заключается в недопущении грузового транспорта в Крым.