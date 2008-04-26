Благодатный огонь прибыл в Украину. Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

Как сообщалось, делегацию, которая привезла из Иерусалима Благодатный огонь, возглавлял народный депутат Украины Петр ЮЩЕНКО.

Сегодня около 15 тысяч христиан собрались в иерусалимском Храме Гроба Господня в ожидании Благодатного огня, который накануне Пасхи возгорается чудесным образом на каменной плите Гроба Господня.

Самые ранние упоминания о схождении Благодатного огня на Гроб Господень в Иерусалиме в канун Воскресения Христова датируются IV веком. Литания (церковная церемония) Святого Огня начинается приблизительно за сутки до начала православной Пасхи. На середине ложа Живоносного Гроба ставится лампада, наполненная маслом, но без огня. По всему ложу раскладываются кусочки ваты, а по краям - прокладывается лента. После осмотра полицией Кувуклия (часовня над Гробом Господним) закрывается и опечатывается местным ключником.

По свидетельствам очевидцев, перед схождением Благодатного огня храм начинают озарять яркие вспышки, тут и там проскакивают маленькие молнии. При замедленной съемке хорошо видно, что они исходят из разных мест храма - от иконы, висящей над Кувуклией, от купола Храма, от окон и из других мест, и заливают все вокруг ярким светом. Мгновение спустя весь храм оказывается опоясанным молниями и бликами, которые змеятся по его стенам и колоннам вниз, как бы стекают к подножию храма и растекаются по площади среди паломников. Одновременно с этим у стоящих в храме и на площади загораются свечи, сами зажигаются лампады, затем начинает сиять и сама Кувуклия, а из отверстия в куполе Храма на Гроб с неба опускается вертикальный широкий столб света. В это же время двери пещеры открываются и выходит православный патриарх, который благословляет собравшихся и раздает Благодатный огонь. Позже от Благодатного Огня будут зажжены лампады по всему Иерусалиму, специальными авиарейсами Огонь будет доставлен на Кипр и в Грецию, откуда будет развезен по всему миру.

Недавно непосредственные участники событий стали привозить Благодатный огонь и в Украину.