Тимошенко передала всем чиновникам ФГИУ: пусть кто-то попробует не придти

Во вторник, 29 апреля, в Кабинете министров состоится совещание премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО с начальниками региональных отделений Фонда госимущества.

Об этом сообщил "Украинской правде" и.о. председателя Фонда Андрей ПОРТНОВ.

По его словам, на соответствующем совещании также будут присутствовать заместители председателя ФГИ, начальники его департаментов, а также все начальники региональных отделений Фонда.

А.ПОРТНОВ также добавил, что совещание будет посвящено реформированию Фонда госимущества с целью оптимизации его работы, централизации управления, а также законодательного урегулирования его деятельности.

При этом он предостерег региональных руководителей от неучастия в мероприятии.

"Кто не явится на совещание к премьер-министру, будет освобожден от занимаемой должности", - сказал А.ПОРТНОВ.