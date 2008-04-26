Три жилых дома появятся в Киеве досрочно
13:29, 26 апреля 2008Общество
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Стройкомпания «Оболонь» работает на Троещине
ЗАО «МЖК «Оболонь» завершает строительство трех жилых домов по ул. Бальзака на жилом массиве «Выгуровщина-Троещина» в Киеве.
Об этом УНИАН сообщили в компании.
Как указывается в сообщении, ввод объектов в эксплуатацию предполагается ранее запланированного срока - в июне этого года.
Общая жилая площадь сданных в эксплуатацию квартир в этих домах стоставит 28 тыс. кв. м. Средняя площадь однокомнатных квартир в домах составляет 48 кв. м, трехкомнатных – 80 кв. м.
Справка УНИАН. ЗАО "МЖК "Оболонь" работает на строительном рынке с 1988 года. За это время компания построила около 300 тыс. кв. м жилья.
Сейчас в ЗАО "МЖК "Оболонь" насчитывается более 1000 квалифицированных специалистов.
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