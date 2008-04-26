Три жилых дома появятся в Киеве досрочно

ЗАО «МЖК «Оболонь» завершает строительство трех жилых домов по ул. Бальзака на жилом массиве «Выгуровщина-Троещина» в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Как указывается в сообщении, ввод объектов в эксплуатацию предполагается ранее запланированного срока - в июне этого года.

Общая жилая площадь сданных в эксплуатацию квартир в этих домах стоставит 28 тыс. кв. м. Средняя площадь однокомнатных квартир в домах составляет 48 кв. м, трехкомнатных – 80 кв. м.

Справка УНИАН. ЗАО "МЖК "Оболонь" работает на строительном рынке с 1988 года. За это время компания построила около 300 тыс. кв. м жилья.

Сейчас в ЗАО "МЖК "Оболонь" насчитывается более 1000 квалифицированных специалистов.