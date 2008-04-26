Команда Кличко обещает сделать референдумы постоянными

В команде кандидата на должность Киевского городского председателя Виталия КЛИЧКО считают необходимым ввести в столице систему местных референдумов по вопросам жизнедеятельности города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе кандидата в депутаты Киевсовета Анатолия КОВАЛЕНКО, который под №4 находится в избирательном списке Блока Виталия Кличко.

Так, в ходе презентации Программы Блока Виталия Кличко „Лицом к киевлянам”, которая состоялась 24 апреля в Художественном центре „КПИ”, А.КОВАЛЕНКО отметил необходимость усиления роли киевлян в управлении городом именно путем введения в Киеве системы местных референдумов.

Он отметил, что ошибочно мнение, будто это дорого для бюджета города. “Когда система начнет работать, абсолютно недорого – даже бюджетные средства не нужны”, - сказал он.

Вместе с тем, как отметил А.КОВАЛЕНКО, такая система решения вопросов позволит избежать скандалов со строительством, урезанием территорий парков и зеленых зон.

“Блок Виталия Кличко, в случае своей победы на выборах, будет вносить изменения в Устав Киева и Закон „О столице...”. Среди прочего, члены Блока намерены отменить действующее положение, по которому необходимо собрать как минимум одну тысячу подписей киевлян для того, чтобы Киевсовет только поставил на рассмотрение вопрос по требованию общественности”, - сказал А.КОВАЛЕНКО.