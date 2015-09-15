Украинские военные передали "ДНР" тела трех боевиков - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ).

В отчете говорится, что останки трех боевиков были найдены между подконтрольным "ДНР" Спартаком и контролируемой Украиной Авдеевкой. Наблюдатели зафиксировали, как грузовик, транспортирующий тела, направился на подконтрольную "ДНР" территорию.

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По словам президента Украины Петра Порошенко, за время действия минских соглашений освобождены 2 911 человек.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что в заложниках остаются 156 украинцев.