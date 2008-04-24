Фонд Ахметова поддержал Луганский тубдиспансер продуктами питания

Луганский областной противотуберкулезный диспансер получил от фонда «Развитие Украины» социальные наборы на 20 тыс. грн.

Главный врач диспансера Галина РОЕНКО сообщила УНИАН, что состав набора определялся всем коллективом диспансера на рабочем совещании с учетом возрастных потребностей больных. В социальный пакет вошли средства индивидуальной гигиены и продукты питания.

По словам главного врача, учитывая сегодняшние цены, предусмотренное питание для больных в диспансере стоимостью 12 грн. в сутки недостаточное. Согласно нормам, оно должно составлять не менее 26 грн. В диспансере на лечении находятся 275 больных, из них около 30% - с устойчивыми формами туберкулеза, а сбалансированное и достаточное питание является одним из необходимых условий выздоровления.

Во время вручения благодетельной помощи директор по внешним связям фонда «Развитие Украины» Власта ШОВКОВСКАЯ сообщила, что средства на приобретение социальных пакетов для Луганского областного противотуберкулезного диспансера, как и подобных в Полтавской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областях, были собраны во время совместной акции фонда и сети супермаркетов «Амстор».

По ее словам, с 26 декабря 2007 года в супермаркетах этих пяти областей продолжался сбор средств на улучшение условий пребывания пациентов в противотуберкулезных диспансерах. Для этого были установлены специальные копилки.

Акция по сбору средств продолжалась два месяца. Были собраны 70 тыс. грн. Руководство фонда сделало и собственный взнос – 30 тыс. грн. На основании пожеланий каждому из пяти диспансеров были приобретены необходимые товары на сумму 20 тыс. грн. для каждого.