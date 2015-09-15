В Дрогобыче разоблачили директора ПТУ, которому абитуриенты перечислили 600 тысяч гривень взяток
Во Львовской области правоохранители разоблачили директора высшего профессионального училища города Дрогобыч, которому абитуриенты за время вступительной кампании перечислили 600 тыс. грн взяток.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МВД во Львовской области, милиция выяснила, что во время вступительной кампании директор учебного заведения организовал преступную схему получения неправомерной выгоды от абитуриентов, установив "обязательный тариф" в сумме от 2 до 9 тыс. грн за содействие в поступлении и зачислении в училища. Перечисление средств осуществлялось на расчетный счет Фонда развития профессионально-технического образования региона, который является подконтрольной структурой директора училища.
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За время вступительной компании почти 300 абитуриентов перечислили в общей сложности 600 тыс. грн на счет указанного Фонда.
По данному факту следственным управлением ГУ МВД Украины во Львовской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом"). Должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества и со специальной конфискацией.
Сейчас следственные действия продолжаются, устанавливаются дополнительные факты вымогательства и получения неправомерной выгоды.