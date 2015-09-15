В Дрогобыче разоблачили директора ПТУ, которому абитуриенты перечислили 600 тысяч гривень взяток

Как сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МВД во Львовской области, милиция выяснила, что во время вступительной кампании директор учебного заведения организовал преступную схему получения неправомерной выгоды от абитуриентов, установив "обязательный тариф" в сумме от 2 до 9 тыс. грн за содействие в поступлении и зачислении в училища. Перечисление средств осуществлялось на расчетный счет Фонда развития профессионально-технического образования региона, который является подконтрольной структурой директора училища.

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За время вступительной компании почти 300 абитуриентов перечислили в общей сложности 600 тыс. грн на счет указанного Фонда.

По данному факту следственным управлением ГУ МВД Украины во Львовской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом"). Должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества и со специальной конфискацией.

Сейчас следственные действия продолжаются, устанавливаются дополнительные факты вымогательства и получения неправомерной выгоды.