В ДТП погибли двое бойцов "ПС", которые принимали участие в вооруженном конфликте в Мукачево

Как сообщает 15 сентября пресс-служба Закарпатской ОГА, в ДТП также погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что ДТП произошло 8 сентября в 5.45 утра в Покровском районе Днепропетровской области вблизи базы "Правого сектора".

"Легковушка с представителями "Правого сектора", которые, как установила дальнейшая экспертиза, были в нетрезвом состоянии, врезалась в военный автомобиль с бойцами воинской части 1402. В результате аварии двое военнослужащих в.ч. 1402 погибли на месте. Кроме них на месте погиб один представитель "Правого сектора", а еще один получил тяжелые травмы. Как выяснилось впоследствии, оба представители "ПС" принимали участие в событиях 11 июля в Мукачево и скрывались...", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЛидера закарпатского ДУК "Правый сектор" объявили в розыск

Отмечается, что погибшего представителя "ПС" похоронили, как неизвестного, а травмированного доставили в больницу, где он находился под вымышленной фамилией, как житель Ривненской области.

14 сентября он скончался от полученных во время аварии травм.

"Фамилия умершего Копосович Роман, 1989 года рождения, жил он в с.Збини Воловецкого района Закарпатской области. Установлением личности другого представителя "ПС", который погиб в ДТП и был похоронен, как неизвестный, занимаются силовые структуры", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево 11 июля произошла стрельба. Конфликт возник между участниками "Правого сектора" и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей "ПС", Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку "ПС" начал мешать потокам контрабанды. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

Открыто три уголовных производства: создание преступной организации, террористический акт и превышение власти и служебных полномочий (относительно действий правоохранителей). Все они объединены в одно.

14 июля ВР создала Временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств инцидента.