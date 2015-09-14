Вице-президента ФФУ хотят посадить за решетку на 5 лет

10:27, 14 сентября 2015
Общество
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Вице-президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Виктор Межейко, который получил условно 5 лет тюрьмы за разгон Майдана в Запорожье, может получить реальный срок заключения.

УНИАН

Об этом в программе Профутбол заявил прокурор Запорожской области Александр Шацкий.

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По его словам, прокуратура подала апелляцию на решение суда по делу Виктора Межейко, и будет просить для его реального срока заключения за события 2014 года в Запорожье.

Александр Шацкий также добавил, в случае если Апелляционный суд не удовлетворит их ходатайство, то они будут подавать апелляцию в Кассационный суд.

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