Численность украинской армии за год выросла в два раза - Полторак

Об этом во время рабочей поездки в зону проведения антитеррористической операции сказал министр обороны Украины Степан Полторак, передает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Непросто сегодня восстанавливать Вооруженные Силы Украины, но мы делаем все, что от нас зависит. Только за последний год выросла численность украинской армии - от 146 до 280 тысяч", - отметил он.

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"Мы чувствуем проблемы с бюджетом, питанием, но, уверен, нам нужно терпение, и мы обязательно создадим такую армию, какой бы гордились украинцы, чтобы нашу армию не боялись, но уважали все остальные страны", - сказал министр.

Ранее Полторак заявил, что в очередной волне мобилизации сейчас нет необходимости.