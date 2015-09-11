В очередной волне мобилизации сейчас нет необходимости - Полторак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Киеве.

"Все будет зависеть от обстановки, которая сложится. Пока нам тот ресурс, который у нас есть... И я очень надеюсь на то, что финансовый ресурс бюджета следующего года позволит привлечь к прохождению службы в Вооруженных силах максимальное количество людей по желанию, контрактной службе", - сказал Полторак.

Читайте такжеМужчины массово уклоняются от "мобилизации" в ряды боевиков и пытаются скрыться в России - штаб АТО

По словам министра, "на сегодняшний день такой необходимости нет. Но мы готовы в любое время, если будет угроза Государству Украина, приступить к мобилизации".

На вопрос о боевой готовности ВСУ Полторак ответил: "На сегодняшний день в зоне проведения антитеррористической операции находится достаточное количество личного состава для того, чтобы удержать ситуацию".

Как сказал Полторак, не прекращается подготовка личного состава в учебных центрах, и практически все учебные центры в Украине переполнены. "Люди там занимаются боевой подготовкой. Проводятся учения - как одиночная подготовка, так и слаживание подразделений. Также боевые учения в составе полка, бригады", - отметил министр обороны.