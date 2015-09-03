Стоимость бриллиантов прокурора-взяточника составляет почти 540 тысяч - СМИ

Об этом сказано в заключении судебно-товароведческой экспертизы, которую провел Харьковский НИИСЭ, передает Украинская правда.

"Общая рыночная стоимость бриллиантов (без учета НДС), указанных в постановлении о назначении экспертизы, по состоянию на 29 июля 2015 года составляла 535 733,52 грн", - говорится в документе.

"Бриллианты, указанные в постановлении о назначении экспертизы, по характеристикам УКТВЭД относятся к полированным алмазам с многочисленными плоскими полированными поверхностями или гранями, которые не требуют дальнейшей обработки для использования в ювелирных изделиях – товарной подпозиции 7102 39", - заявили эксперты.

В то же время заработная плата Корнийца в течение 2014-2015 годов составляла 133 тысячи 240 гривен.

Как сообщалось, подозреваемый во взяточничестве экс-заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец считает свое увольнение незаконным и не исключает обращения в суд с целью восстановления на работе.

Как сообщал УНИАН, 16 июля генеральный прокурор Шокин своим приказом уволил из органов прокуратуры подозреваемых во взяточничестве первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и Корнийца.

Корниец и Шапакин были задержаны в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля.

По данным пресс-центра СБУ, у задержанных изъято около 500 тыс. долларов и драгоценности. «Установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн», - заявили в СБУ.

Во время обысков у первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ было изъято 400 тыс. долларов, а у заместителя прокурора Киевской области - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Печерский райсуд Киева избрал Корнийцу меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн.

31 июля Корниец вышел из СИЗО после внесения залога.