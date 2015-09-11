"ДНР" разрешила местным боевикам быть "депутатами"
16:57, 11 сентября 2015Общество
2324 0
"Парламент "ДНР" разрешил местным боевикам заниматься политикой, в том числе в качестве "депутатов".
REUTERS
Об этом сообщает один из сайтов террористов.
По словам одного из разработчиков поправок в соответствующий "законопроект", в "ДНР" хотят дать возможность участвовать в политических процессах "республики" не только гражданским лицам.
Читайте такжеБоевики "ДНР" заявили, что уже готовы к местным выборам 18 октября по своим "законам"
"Власти "ДНР" считают, что "гражданская позиция каждого человека должна быть определена".
Так, поправки в "законопроект" позволят "военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов ("ДНР" - УНИАН), в числе прочего, быть депутатами".
По словам разработчика, "поправки готовились с учетом законодательного опыта России, Белоруссии, Казахстана, Германии и Франции".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter