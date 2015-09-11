"ДНР" разрешила местным боевикам быть "депутатами"

Об этом сообщает один из сайтов террористов.

По словам одного из разработчиков поправок в соответствующий "законопроект", в "ДНР" хотят дать возможность участвовать в политических процессах "республики" не только гражданским лицам.

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"Власти "ДНР" считают, что "гражданская позиция каждого человека должна быть определена".

Так, поправки в "законопроект" позволят "военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов ("ДНР" - УНИАН), в числе прочего, быть депутатами".

По словам разработчика, "поправки готовились с учетом законодательного опыта России, Белоруссии, Казахстана, Германии и Франции".