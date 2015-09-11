Для выдачи украинской пенсии крымчан будут проверять через РФ

По словам начальника управления организации социальной защиты пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций Минсоцполитики Украины Сергея Марущенко, для выдачи пенсий жителям временно оккупированого Крыма, их историю будут проверять через Москву, сообщают "Новости Крыма".

«Если человек переезжает сюда, то запрашивается его пенсионное дело и бумаги переводятся сюда из Крыма запросом через Москву. У нас договор (Соглашение о гарантиях прав граждан государств – участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения) и по данному каналу осуществляется сотрудничество», – сказал Марущенко.

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Марущенко также заявил, что в случае невозможности фактической выплаты, сумма пенсий будет накапливаться.

Стоит отметить, что большинство пенсионеров на полуострове оформили получение российской пенсии.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине будет создана специальная рабочая группа, которая будет заниматься вопросом определения статуса Крыма в Конституции Украины.

Глава Меджлиса Рефат Чубаров в очередной раз подчеркнул, что в Конституции Украины должен быть указан статус Крыма как национально-территориальной автономии на основе права коренного народа Крыма – крымских татар – на самоопределение.