Чубаров заявил о создании в Конституционной комиссии рабочей группы по вопросам Крыма

Об этом сообщил народный депутат, глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров во Львове во время встречи с крымчанами на фестивале переселенцев и львовян, переедет "Крым.Реалии".

«Вы знаете, что вопрос АР Крым содержится в десятом разделе. Вчера я обратился публично к главе Конституционной комиссии и членам комиссии, и они одобрили мое предложение. Мы создаем рабочую группу по вопросам АР Крым», – сказал Чубаров.

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Глава Меджлиса в очередной раз подчеркнул, что в Конституции Украины должен быть указан статус Крыма как национально-территориальной автономии на основе права коренного народа Крыма – крымских татар – на самоопределение.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Рада поддержала внесение изменений в Конституцию в части децентрализации.

20 марта 2014 года украинский парламент признал статус крымскотатарского народа как коренного и присоединился к Декларации прав коренных народов ООН 2007 года.