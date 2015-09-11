Ночью в Одессе произошел взрыв гранаты (фото)

Об этом сообщает odessa1.com.

Неизвестные взорвали гранату. Взрывом слегка задеты автомобиль, стоящий на тротуаре, и ворота дома.

Как отмечают в Отделе по связям с общественностью ГУМВД Украины в Одесской области, "в час ночи в милицию поступило сообщение, что на улице Коблевской, 8 у входа во двор взорвалась граната. В результате взрыва был поврежден автомобиль «Хонда», посечен обломками от гранат".

"На месте происшествия обнаружено и изъято чеку от гранаты. Правоохранители устанавливают все обстоятельства данного происшествия", - отмечается в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что накануне дежурный КПП одной из воинских частей Нацгвардии обнаружил посторонний пакет со взрывчаткой.