Ночью в Одессе произошел взрыв гранаты (фото)
04:09, 11 сентября 2015Общество
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В ночь на пятницу, 11 сентября в Одессе на углу улиц Коблевской и Ольгиевской прогремел взрыв.
В Одессе ночью взорвалась гарната / odessa1.com
Об этом сообщает odessa1.com.
Неизвестные взорвали гранату. Взрывом слегка задеты автомобиль, стоящий на тротуаре, и ворота дома.
Как отмечают в Отделе по связям с общественностью ГУМВД Украины в Одесской области, "в час ночи в милицию поступило сообщение, что на улице Коблевской, 8 у входа во двор взорвалась граната. В результате взрыва был поврежден автомобиль «Хонда», посечен обломками от гранат".
"На месте происшествия обнаружено и изъято чеку от гранаты. Правоохранители устанавливают все обстоятельства данного происшествия", - отмечается в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, что накануне дежурный КПП одной из воинских частей Нацгвардии обнаружил посторонний пакет со взрывчаткой.
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