Яроша снова госпитализировали и готовят к операции - врач

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главного врача Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Юрий Скребец.

"Вследствие чрезмерных упражнений с разработки раненого локтевого сустава вдребезги разлетелись внутренние металлоконструкции. На следующей неделе - операция", - написал он.

Підбиті, але незламні ;)Сьогодні госпіталізували Провідника...Трохи підвела величезна жага до одужання: внаслідок надм... Posted by Юрий Скребец on 10 вересня 2015 р.

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Как сообщал УНИАН, 21 января 2015 года стало известно, что Дмитрий Ярош получил ранение во время боев в донецком аэропорту. У него была травмирована осколками правая рука. 23 января Яроша прооперировали.