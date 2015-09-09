В 79-ой бригаде рассказали подробности похищения украинских десантников на Сиваше
Около 10 человек в военной форме задержали троих украинских десантников.
Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Сообщается, что они направлялись к двум военным машинам, находящимся в 1 км от позиций украинских пограничников на мысе Кутара. Об этом наблюдателям сообщил командир 79-й аэромобильной бригады в Николаеве.
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"В Николаеве представитель СММ встретился с заместителем командира 79-й аэромобильной бригады, который подтвердил сообщения СМИ о похищении трех украинских солдат на линии административной границы Украины и Крыма. Он сообщил, что 5 сентября между 13:00 и 13:20, командир заметил трех солдат (без оружия, в гражданской одежде), которых принудительно вели до десяти человек в военной форме без нашивок. Их вели в две военных машины, находящихся примерно в 1 км южнее от позиции украинских пограничников на мысе Кутара", - говорится в сообщении.
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По версии российских пограничников, украинские военные якобы решили пообщаться с российскими морскими пехотинцами по другую сторону озера Сиваш.
Позже стало известно, что похищенных военнослужащих вскоре могут вернуть Украине.