В ФСБ России рассказали, что имели при себе похищенные украинские десантники

16:01, 08 сентября 2015
Общество
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Похищенным в Крыму трем украинским десантникам вернули их арбуз и сало.

В Николаеве, где дислоцируется 79 бригада, продолжается служебное расследование исчезновения трех бойцов / © UNIAN

Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом, как отмечается, "найденное у них спиртное было уничтожено".

Об этом сообщили в пресс-службе "крымского погрануправления" ФСБ России.

«Десантникам возвращены их кавун и сало, спиртное уничтожено», - говорится в сообщении.

Напомним, на днях российской ДРГ на границе с Крымом были похищены 39-летний Костянин Мекшун из Николаева, 20-летний Александр Орленко из Кировоградщины и его ровесник Александр Юров из Запорожья. Все они служат в 79-й аэромобильной бригаде.

По версии российских пограничников, украинские военные якобы решили пообщаться с российскими морскими пехотинцами по другую сторону озера Сиваш.

Позже стало известно, что похищенных  военнослужащих вскоре могут вернуть Украине. 

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