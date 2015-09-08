В ФСБ России рассказали, что имели при себе похищенные украинские десантники
16:01, 08 сентября 2015Общество
12692 0
Похищенным в Крыму трем украинским десантникам вернули их арбуз и сало.
В ФСБ РФ заявляют, что у похищенных военных был алкоголь / © UNIAN
Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом, как отмечается, "найденное у них спиртное было уничтожено".
Об этом сообщили в пресс-службе "крымского погрануправления" ФСБ России.
«Десантникам возвращены их кавун и сало, спиртное уничтожено», - говорится в сообщении.
Напомним, на днях российской ДРГ на границе с Крымом были похищены 39-летний Костянин Мекшун из Николаева, 20-летний Александр Орленко из Кировоградщины и его ровесник Александр Юров из Запорожья. Все они служат в 79-й аэромобильной бригаде.
По версии российских пограничников, украинские военные якобы решили пообщаться с российскими морскими пехотинцами по другую сторону озера Сиваш.
Позже стало известно, что похищенных военнослужащих вскоре могут вернуть Украине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter