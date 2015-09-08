В ФСБ России рассказали, что имели при себе похищенные украинские десантники

Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом, как отмечается, "найденное у них спиртное было уничтожено".

Об этом сообщили в пресс-службе "крымского погрануправления" ФСБ России.

«Десантникам возвращены их кавун и сало, спиртное уничтожено», - говорится в сообщении.

Напомним, на днях российской ДРГ на границе с Крымом были похищены 39-летний Костянин Мекшун из Николаева, 20-летний Александр Орленко из Кировоградщины и его ровесник Александр Юров из Запорожья. Все они служат в 79-й аэромобильной бригаде.

По версии российских пограничников, украинские военные якобы решили пообщаться с российскими морскими пехотинцами по другую сторону озера Сиваш.

Позже стало известно, что похищенных военнослужащих вскоре могут вернуть Украине.