НБУ вводит в обращение новую монету (фото)

Национальный банк Украины сегодня, 23 апреля 2008 года, вводит в обращение юбилейную монету номиналом 2 гривни, посвященную Киевскому зоологическому парку, основанному в 1908 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НБУ, монета изготовлена из нейзильбера, качество чеканки - “специальный анциркулейтед”, масса - 12,8 г, диаметр - 31 мм, тираж - 50 000 штук. Гурт монеты рифленый.

На аверсе монеты изображена композиция - круг, разделенный розой ветров на четыре части, каждая из которых символизирует классы млекопитающих, птиц, рыб, земноводных, которые представлены в зоопарке; наверху – малый Государственный Герб Украины и размещены надписи НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (налево полукругом), внизу – 2 ГРИВНІ 2008 и логотип Монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты размещена стилизованная надпись ZOO, в которой изображен жираф и надписи 100 років, внизу – КИЇВСЬКОМУ ЗООПАРКУ.

Художники: аверс – Владимир ТАРАН, Александр ХАРУК, Сергей ХАРУК; реверс – Владимир ДЕМЬЯНЕНКО. Скульпторы: Владимир АТАМАНЧУК, Владимир ДЕМЬЯНЕНКО.

Юбилейная монета номиналом 2 гривни является действительным платежным средством Украины и обязательна к принятию без каких-либо ограничений по ее номинальной стоимости по всем видам платежей, а также для зачисления на расчетные счета, вклады, аккредитивы и для переводов.