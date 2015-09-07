Убийцами украинца в Италии оказались дети главаря неаполитанской мафии

Как сообщает газета La Repubblica, убийцами оказались дети главаря неаполитанской мафии.

"Меня зовут Марко Ди Лоренцо. Я признаю, что являюсь одним из тех, кто виновен в грабеже с убийством, которые произошли в небольшом супермаркете. Я первым ворвался в магазин с пистолетом в руке, с моим братом Джанлукой", - приводит издание выдержку из допроса преступника 20-летний Джанлука.

Посольство Украины в Ватикане так же сообщило о том, что убийцы украинца найдены и арестованы.

"Арестованные убийцы украинца Анатолия Короля, который погиб в Неаполе, оказались детьми местного преступного босса Лануале", - сообщает посольство.

Как сообщал УНИАН, трагедия произошла 31 августа в городке Кастелло-ди-Чистерна, что в пригороде Неаполя. 38-летнего украинца Анатолия Короля застрелили возле своего дома на глазах у его двухлетней дочери.

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Позже выяснилось, что на выходе из супермаркета Анатолий заметил, как преступники, приехавшие на черном мотоцикле, пытаются ограбить магазин. Он оставил перед входом сумки с покупками и коляску, в которой находилась маленькая дочь, и вернулся, чтобы попытаться остановить ограбление. Украинец набросился на грабителя, угрожавшего кассиру пистолетом. Тогда второй грабитель застрелил украинца.

Власти Италии заявили, что намерены посмертно наградить Короля.