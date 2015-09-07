Убийцами украинца в Италии оказались дети главаря неаполитанской мафии
Полиция итальянского города Неаполь установила личности убийц украинского эмигранта Анатолия Короля.
Как сообщает газета La Repubblica, убийцами оказались дети главаря неаполитанской мафии.
"Меня зовут Марко Ди Лоренцо. Я признаю, что являюсь одним из тех, кто виновен в грабеже с убийством, которые произошли в небольшом супермаркете. Я первым ворвался в магазин с пистолетом в руке, с моим братом Джанлукой", - приводит издание выдержку из допроса преступника 20-летний Джанлука.
Посольство Украины в Ватикане так же сообщило о том, что убийцы украинца найдены и арестованы.
"Арестованные убийцы украинца Анатолия Короля, который погиб в Неаполе, оказались детьми местного преступного босса Лануале", - сообщает посольство.
Как сообщал УНИАН, трагедия произошла 31 августа в городке Кастелло-ди-Чистерна, что в пригороде Неаполя. 38-летнего украинца Анатолия Короля застрелили возле своего дома на глазах у его двухлетней дочери.
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Позже выяснилось, что на выходе из супермаркета Анатолий заметил, как преступники, приехавшие на черном мотоцикле, пытаются ограбить магазин. Он оставил перед входом сумки с покупками и коляску, в которой находилась маленькая дочь, и вернулся, чтобы попытаться остановить ограбление. Украинец набросился на грабителя, угрожавшего кассиру пистолетом. Тогда второй грабитель застрелил украинца.
Власти Италии заявили, что намерены посмертно наградить Короля.