Защита Сенцова подала апелляцию на приговор российского суда в 20 лет тюрьмы

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.

«Я отправил полную апелляционную жалобу. Рассмотрение будет в Верховном суде, где-то через месяц-полтора», - сказал Динзе.

Он подчеркнул, что в жалобе изложено, что в деле была осуществлена провокация на совершение преступления в отношении Алексея Чирния, из-за чего началась «разработка Геннадия Афанасьева и подтягивание Сенцова».

Динзе также отметил, что суд первой инстанции не учел смягчающие обстоятельства, даже если Сенцова признали виновным.

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Также адвокат добавил, что в отношении его подзащитного было нарушено уголовно-процессуальное законодательство.

«Мы просим отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный», - сказал Динзе.

По его словам, после рассмотрения дела в Верховным судом РФ у защиты будет возможность обратится в Европейский суд по правам человекам.

«Мы обязательно обратимся в ЕСПЧ, мы не рассчитываем на внутренние государственные судебные инстанции», - сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко российские спецслужбы задержали в Крыму в мае 2014 года. ФСБ объявила, что они являются членами запрещенной в России украинской организации "Правый сектор". Согласно версии следствия, активисты планировали совершение диверсионно-террористических актов в ряде крымских городов, а в дальнейшем - уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач.

Оба вину отрицали со дня их задержания.

25 августа суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима, соответственно.