Следствие по делу задержанных российских ГРУшников продлили до 17 октября - адвокат

Об этом сообщила адвокат Ерофеева Оксана Соколовская, передает ТАСС.

"Орган досудебного расследования, понимая, что не успеет до 12 сентября - это срок, когда заканчивается содержание под стражей Ерофеева и Александрова, передать дело в суд, продлил сроки досудебного расследования до 17 октября. Есть соответствующее постановление", - сказала она.

Читайте такжеРасследование в отношении российских спецназовцев завершено, дело передадут в суд - Матиос

Кроме того, она отметила, что для того, чтобы продлить содержание их под стражей, необходимо заявить ходатайство в суд.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Ерофеева и сержанта Александрова. Их перевезли в военный госпиталь в Киеве, где оказали медицинскую помощь. Оба были арестованы Шевченковским районным судом Киева до 19 июля.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что эти двое россиян будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.