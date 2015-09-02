Суд арестовал двух участников столкновений под стенами Рады

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца двум задержанным по подозрению в участии в массовых беспорядках у Верховной Рады 31 августа, передает LB.ua.

Арестованы Артем Форманюк и Михаил Балиоз. Подозреваемым вменяется участие в массовых беспорядках, которые повлекли гибель людей (ч. 2 ст. 294 УК). Санкция этой статьи - от 8 до 15 лет тюрьмы.

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Балиозу также инкриминируется ч.3 ст. 345 УК - умышленное причинение работнику правоохранительного органа травмы. Санкция этой статьи - от 5 до 12 лет тюрьмы. Два сотрудника милиции заявили, что Балиоз их бил.

Как сообщал УНИАН, 31 августа за столкновения под Радой задержали 18 человек, двое из них – бойцы батальона "Сич".

"В настоящее время, в рамках ст.208 УПК Украины задержаны 18 человек. Из них двое бойцов батальона МВД "Сич", один из которых подозреваемый в применении боевой гранаты РГО против правоохранителей. Оба недавно написали рапорты на увольнение по собственному желанию", - говорится в сообщении советника главы МВД Шкиряка.