Депутат БЮТ отвергает обвинения в земельных махинациях

Народный депутат Константин БОНДАРЕВ (БЮТ) намерен обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и в Генеральную прокуратуру с просьбой обнародовать договоры и акты аренды и передачи в собственность земли в Броварском и Бориспольском районах Киевской области за 2007-2008 гг.

Об этом К.БОНДАРЕВ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я публично обращаюсь к Президенту и Генеральной прокуратуре с просьбой предоставить именно в СМИ информацию и именно договора, которые подписаны относительно актов аренды и передачи в собственность земель запаса за 2007-2008 годы в Броварском районе… и Бориспольском районе», - сказал К.БОНДАРЕВ.

Он подчеркнул, что соответствующие депутатские запросы будут направлены в необходимые органы.

Кроме того, он опроверг обнародованное 11 апреля заявление народного депутата Леси ОРОБЕЦ (НУ-НС) к Президенту Украины, в котором она обвинила ряд народных депутатов, в частности, представителей БЮТ Богдана ГУБСКОГО и К.БОНДАРЕВА, в причастности к земельным махинациям в Киевской области.

К.БОНДАРЕВ заявил, что не имеет отношения к махинациям с землей. Вместе с тем, по его словам, он располагает информацией, что к "разворовыванию земель" в Киевской области причастны представители ряда других политических сил, в частности, должностные лица Секретариата Президента. В качестве примера он привел ситуацию в Броварском районе, где в последнее время проводятся массовые акции протеста селян с требованием защитить их земельные права.

К.БОНДАРЕВ назвал председателя Броварской райгосадминистрации Николая ДИДЕНКО одним из участников «дерибана» земли в Киевской области. При этом он отметил, что В.ЮЩЕНКО распоряжением от 18 февраля текущего года (№69) отстранил Н.ДИДЕНКО от исполнения служебных обязанностей и распорядился создать комиссию для проведения служебного расследования, а распоряжением от 19 марта 2008 г. (№103-2008-рп) восстановил его в должности, так как нарушения не были выявлены.

"Согласно Земельному кодексу, договоры и акты о предоставлении государственных земель в аренду и собственность подписывают руководители райгосадминистраций, которых назначает Секретариат Президента, а по факту – (глава Секретариата Президента) Виктор БАЛОГА", - сказал К.БОНДАРЕВ.