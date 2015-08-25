В Одесской области открыли мемориальную доску общественно-политическому деятелю Ивану Липе

Как сообщили УНИАН в Беляевской райгосадминистрации, в торжествах приняли участие общественные активисты и местные жители, депутаты сельского совета.

На доске, выполненной из черного мрамора, белыми буквами выбито: «Иван Липа, врач, патриот, писатель. В 1904-1905 годах построил в селе Дальник больницу для неимущих жителей». Также указаны также даты его жизни.

Как пояснили в райгосадминистрации, Липа в 1902-1918 годах жил в Одессе, тесно сотрудничал с одесским обществом «Просвіта», в 1917-м стал первым комиссаром Одессы от Центральной Рады. По инициативе Липы 110 лет назад в вышеназванном селе была построена земская больница.

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Справка УНИАН. Иван Липа (1865 — 1923) - украинский общественно-политический и государственный деятель, писатель, литературный критик, медик.

Активно участвовал в украинском национально-освободительном движении. Помещал публицистические статьи в газетах, организовал издательство «Одеська літературна спілка».

Будучи назначенным комиссаром Одессы от Центральной рады Украинской Народной Республики, управлял городом в должности градоначальника. Был членом Руководящего комитета города (1917), медицинским инспектором Одессы.

Позже переехал в Киев и стал членом Директории УНР, министром культов и вероисповеданий (1919), одним из авторов проекта первой Конституции УНР (1920), затем министром здравоохранения правительства УНР.

Осенью 1920 года эмигрировал в Польшу.