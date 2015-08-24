Москва очередным "гумконвоем" доставит на оккупированный Донбасс российские учебники

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня в 7 часов утра из Ногинского спасательного центра МЧС России в Ростовскую область отправились грузовые автомобили, которые войдут в состав очередной автомобильной колонны с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей. В ее составе более 40 автомобилей, которые перевозят около 700 тонн учебной литературы, предоставленной Министерством образования РФ и столь необходимой в преддверии начала нового учебного года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Донском спасательном центре МЧС России к грузовым автомобилям из Ногинска присоединятся машины из других регионов. Утверждается, что очередная, по счету 37-я колонна МЧС России доставит более 1,2 тыс. тонн гуманитарных грузов. Помимо учебной литературы и мебели для дошкольных учреждений Донбасса в состав груза войдут свыше 500 тонн продуктов питания - крупы, мука, чай, консервы.

По данным УНИАН, РФ направляет на Донбасс в первую очередь учебники истории. Предполагается, что таким образом будут сделаны шаги для воспитания ненависти к Украине среди молодежи, а также объяснено «правильность» действий российских оккупантов.

Как сообщал УНИАН, следующая колонна МЧС РФ будет направлена 27 августа.

Справка УНИАН. Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».