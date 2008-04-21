Перед Пасхой синоптики обещают заморозки

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем в западной части кратковременные дожди, местами с грозами, местами сильные дожди, в Карпатах очень сильные дожди, в северных областях вечером небольшой дождь (на остальной территории без осадков).

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается северо-западный с переходом в юго-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, на побережье морей до 13°; днем 12-17°, на юге 17-22°, в Крыму до 25°, в западных областях местами 8-10°.

23-24 апреля - облачная погода с прояснениями. 23 апреля дожди, в северных и центральных областях местами сильные, в южной части и восточных областях ночью без существенных осадков, днем небольшие, на востоке умеренные дожди, местами грозы. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью в западных, северных, центральных областях 3-8° тепла, днем 5-10°; на остальной территории ночью 7-12° тепла, днем 15-20°, местами до 23°.

24 апреля в восточных областях умеренные дожди; на остальной территории без существенных осадков, лишь ночью в северных и центральных областях небольшие дожди, местами с мокрым снегом, а днем в южной части местами кратковременные грозовые дожди. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с, на побережье морей местами порывы 15-20 м/с.

Снижение температуры ночью в западных, северных областях до 1-6° тепла, местами на поверхности почвы, на крайнем севере местами и в воздухе заморозки 0-3°, на остальной территории до 3-8°, на побережье морей 11° тепла; днем в Украине 10-15°, в южной части местами 18° тепла.

25-26 апреля - преимущественно без осадков, лишь утром и днем 26 апреля в западных областях местами кратковременный дождь.

Температура ночью 1-7° тепла (на побережье Крыма к 10° тепла), на большей части территории заморозки на поверхности почвы 0-4° (25 апреля в северной половине страны местами и в воздухе 0-2°); температура днем 12-18° тепла (в Карпатах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 5-10° тепла).

В Киеве во вторник будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь во второй половине дня небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 14-16°.

В Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков, лишь во второй половине дня небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 12-17°.

23-24 апреля - облачная погода с прояснениями. 23 апреля сильный дождь; ветер северо-восточный, 7-12 м/с, ночью и утром местами порывы 15-20 м/с; температура ночью 3-8° тепла, днем 5-10°. 24 апреля ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом, днем без существенных осадков; ветер северный, 7-12 м/с; снижение температуры ночью до 1-6° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла.

25- 26 апреля - без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-4° (25 апреля местами и в воздухе 0-2°); днем 13-18° тепла.