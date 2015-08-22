НашіКольори: Президент обнародовал третье трогательное патриотическое видео накануне праздника

Сегодня, 22 августа, президент Украины Петр Порошенко опубликовал социальное видео из серии "Больше, чем символ".

Видеозапись появилась на странице президента в Facebook.

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"Накануне Дня Независимости давайте поднимем сине-желтый флаг во всех уголках нашей страны! Пусть наш флаг будет над всей Украиной!" - написал он.

На видео показана история девушки, которая вынуждена покинуть дом из-за войны, забирая с собой украинский флаг. Со временем она возвращается домой и вывешивает его из окна.