#НашіКольори: Президент обнародовал третье трогательное патриотическое видео накануне праздника
Порошенко призвал поднимать сине-желтый флаг во всех уголках страны.
Сегодня, 22 августа, президент Украины Петр Порошенко опубликовал социальное видео из серии "Больше, чем символ".
Видеозапись появилась на странице президента в Facebook.
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"Накануне Дня Независимости давайте поднимем сине-желтый флаг во всех уголках нашей страны! Пусть наш флаг будет над всей Украиной!" - написал он.
На видео показана история девушки, которая вынуждена покинуть дом из-за войны, забирая с собой украинский флаг. Со временем она возвращается домой и вывешивает его из окна.
Накануне Дня Независимости підіймаймо сине-желтый флаг во всех уголках нашего государства! Пусть наш флаг замаячит над всей Украиной! #НашіКольориPosted by Петр on 21 августа 2015 г.