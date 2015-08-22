Оккупанты запретили проводить в Крыму мероприятия в честь Дня независимости

Оккупанты в Симферополе запретили проводить мероприятие в честь Дня независимости Украины.

Об этом сообщил один из основателей Украинского культурного центра Леонид Кузьмин на своей странице в Facebook.

Читайте такжеОккупанты в Крыму разбирают взлетную полосу Багеровского аэропорта, плиты вывозят в Россию (фото)

"Сегодня плохие новости! После подачи уведомления в администрацию города Симферополя о проведения 24 августа мероприятия, посвященного Дню независимости Украины, власти города отказали нам в согласовании проведении мероприятия. Предлогом стало не в срок поданное уведомление", - говорится в сообщении.

Таким образом, в связи с отказом 24 августа мероприятие, посвященное Дню независимости Украины, не состоится.

Кузьмин добавил, что все желающие могут в индивидуальном порядке возложить в этот день цветы к памятнику Тарасу Шевченко и призвал их быть аккуратными и бдительными.