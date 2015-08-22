США поздравили Украину с предстоящим Днем Независимости (видео)

Об этом сообщает Радио Свобода.

Он напомнил, что США с момента одобрения Акта провозглашения независимости Украины ее парламентом этого дня 1991 года является надежным партнером и другом Украины и поддерживающих ее граждан в построении сильного, стабильного и демократического государства.

По его словам, украинцы, несмотря на огромные вызовы, сделали значительные шаги в достижении этой цели – восстали против деспотического режима, коррумпированной бюрократии и агрессивного соседа во имя свободного, демократического и цветущего будущего.

Особенно США поддерживают твердую приверженность Украины внутренним реформам – борьбе с коррупцией, реформе судопроизводства и энергетического сектора, налаживании финансовой системы и улучшению делового климата, заявил Керри.

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Госсекретарь выразил уверенность, что дружба между двумя странами будет расти и дальше. «Вместе мы будем поддерживать право ваших граждан избирать собственный путь, свободный от внешнего принуждения. Вместе мы будем добиваться окончания конфликта и кровопролития за счет полного выполнения минских протоколов. И вместе мы обеспечим, что Украина будет свободной, чтобы продолжить важную работу укрепления своих политических, экономических и культурных институтов», – заявил Джон Керри.

А посольство США в Украине обратилось к украинцам с видеоприветствием, в котором с праздником Украину поздравляют работники посольства, американские политики и другие американцы, которые находятся во всех уголках Украины.