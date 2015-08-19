В посольстве Украины в Латвии назвали батискаф с Путиным удачным образом для России

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Трудно найти более удачный образ для современной России, чем батискаф: герметичная, надежно изолированная от внешнего мира капсула, которая идет на дно", - написал он.

Важко знайти більш вдалий образ для сучасної Росії,ніж батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно — Yevgen Perebyinis (@YPerebyinis) 19 августа 2015

Как сообщал УНИАН, вчера президент России Владимир Путин и его друг-премьер Дмитрий Медведев, который приехал в оккупированный Крым следом за ним, готовились к погружению на дно Черного моря. В итоге в батискафе было видно только президента РФ.

МИД Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом руководства РФ на территорию АР Крым.