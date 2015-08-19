В посольстве Украины в Латвии назвали батискаф с Путиным удачным образом для России
Посол Украины в Латвии Евгений Перебийнис считает удачным образом для России батискаф с Владимиром Путиным, на котором накануне российский президент погружался на дно Черного моря у берегов оккупированного Крыма.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Трудно найти более удачный образ для современной России, чем батискаф: герметичная, надежно изолированная от внешнего мира капсула, которая идет на дно", - написал он.
Важко знайти більш вдалий образ для сучасної Росії,ніж батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно
— Yevgen Perebyinis (@YPerebyinis) 19 августа 2015
Как сообщал УНИАН, вчера президент России Владимир Путин и его друг-премьер Дмитрий Медведев, который приехал в оккупированный Крым следом за ним, готовились к погружению на дно Черного моря. В итоге в батискафе было видно только президента РФ.
МИД Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом руководства РФ на территорию АР Крым.