В Житомире открыли Центр евроатлантической интеграции

В Житомире открыт Центр евроатлантической интеграции.

Как передает корреспондент УНИАН, Центр создан на базе Житомирского государственного университета им. И.Франко Киевским Институтом трансформации общества при поддержке Посольства Королевства Норвегия в Украине и Министерства иностранных дел Украины.

Как отметил заместитель председателя Житомирской областной государственной администрации Игорь ОРЛОВ, ЦЕИ призван предоставлять жителям области объективную и правдивую информацию для взвешенного принятия решений относительно вступления в НАТО.

"Сформировать собственную модель безопасности и стабильного развития Украины как страны евроинтеграции невозможно без сотрудничества с международными структурами, в частности с НАТО. В этом контексте новосозданный Житомирский Центр евроатлантической интеграции будет служить разрушению негативных стереотипов относительно НАТО, существующих в украинском обществе, предоставлять наиболее объективную информацию о Североатлантическом альянсе", - отметил заместитель председателя ОГА.