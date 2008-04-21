Тимошенко: приватизация будет проведена невзирая на указы Президента

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что, невзирая на указы Президента Виктора ЮЩЕНКО о прекращении приватизации некоторых объектов, приватизация состоится в определенные правительством сроки.

Об этом она сказала в эфире телеканала ICTV, показанном в воскресенье

«Я могу сказать, что ничего не изменится от этих пустых указов. Думаю, что приватизация состоится в те сроки, которые определило правительство, потому что все эти указы являются просто незаконными», - уточнила премьер-министр.

Она подчеркнула, что остановка приватизации делается для того, чтобы сорвать проведение в Украине Евро-2012 и выплату сбережений бывшим вкладчикам Сбербанка СССР.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что для приватизации Одесского припортового завода уже зарегистрировалось 20 всемирно известных компаний. Это, по ее мнению, означает, что они дали наивысшую оценку подготовке объекта к приватизации.