Под Горловкой открыто первую очередь фортификационных сооружений (фото)

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МВД Украины в Донецкой области Илья Кива на своей странице в Facebook.

"Сегодня "Штаб обороны Бахмута" открыл первую очередь фортификационных сооружений на стратегически важном направлении под Горловкой", - написал Кива.

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Ранее УНИАН сообщал, что председатели Донецкой и Закарпатской ОГА Александр Кихтенко и Василий Губаль получили выговоры за срыв сроков возведения фортификаций.