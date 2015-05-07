Под Горловкой открыто первую очередь фортификационных сооружений (фото)
17:03, 07 мая 2015Война
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Украинские военнослужащие открыли первую очередь фортификационных сооружений на стратегически важном направлении под Горловкой.
"Штаб обороны Бахмута" открыл первую очередь фортификационных сооружений / facebook.com/kivailya
Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МВД Украины в Донецкой области Илья Кива на своей странице в Facebook.
facebook.com/kivailya
"Сегодня "Штаб обороны Бахмута" открыл первую очередь фортификационных сооружений на стратегически важном направлении под Горловкой", - написал Кива.
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facebook.com/kivailya
Ранее УНИАН сообщал, что председатели Донецкой и Закарпатской ОГА Александр Кихтенко и Василий Губаль получили выговоры за срыв сроков возведения фортификаций.
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