Под Горловкой открыто первую очередь фортификационных сооружений (фото)

17:03, 07 мая 2015
Война
9531 0

Украинские военнослужащие открыли первую очередь фортификационных сооружений на стратегически важном направлении под Горловкой.

facebook.com/kivailya

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МВД Украины в Донецкой области Илья Кива на своей странице в Facebook.

facebook.com/kivailya

"Сегодня "Штаб обороны Бахмута" открыл первую очередь фортификационных сооружений на стратегически важном направлении под Горловкой", - написал Кива.

Читайте такжеНа Бахмутке продолжается строительство фортификационных сооружений - Москаль

facebook.com/kivailya

Ранее УНИАН сообщал, что председатели Донецкой и Закарпатской ОГА Александр Кихтенко и Василий Губаль получили выговоры за срыв сроков возведения фортификаций.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter