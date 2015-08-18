В Коктебеле после смерти мэра его и.о. через неделю задержали за взятку

Эту информацию подтвердили источники в правоохранительных органах, передает "Крыминформ".

"Задержаны и.о. главы администрации поселка Коктебель Падюков и главный специалист администрации поселка за взятку в размере 4 тыс долларов", – сообщил один из собеседников агентства.

В свою очередь другой источник сообщил, что сумма взятки составила 240 тысяч рублей.

Напомним, 7 августа в аннексированном Крыму найден повешенным глава администрации поселка Коктебель Ростислав Сторожик. Он был назначен оккупационными властями Крыма на эту должность 28 апреля 2015 года.

После его смерти исполняющим обязанности главы администрации был назначен Падюков.