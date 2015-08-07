Российские СМИ сообщили , что в Коктебеле найден повешенным глава поселка

"Сегодня утром по месту временного проживания был обнаружен труп мэра Коктебеля. В настоящее время там работают правоохранители, после чего будет принято процессуальное решение", - сказали в пресс-службе прокуратуры оккупированного полуострова, передают РИА Новости. При этом там отказались уточнить какие-либо подробности произошедшего, сославшись на то, что выводы делать еще рано.

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Между тем, как сообщают крымские СМИ со ссылкой на источники из окружения мэра Коктебеля, он не намеревался покончить жизнь самоубийством, при этом источники допустили, что смерть Сторожика может быть связана с криминалом.

По данным другого источника, близкого к правоохранительным органам, Ростислава Сторожика утром обнаружила его супруга в ванной комнате одного из коттеджей пансионата "Приморье", где он проживал. Источник допустил, что мэра могли довести до самоубийства, передают местные СМИ.

Глава Коктебеля Ростислав Сторожик был назначен оккупационными властями Крыма на эту должность 28 апреля 2015 года.