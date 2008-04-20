В Донецке и Краматорске накрыли конвертационные центры с оборотом более 110 млн.

В Донецке и Краматорске сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность крупных конвертационных центров.

Как сообщили УНИАН в Управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Донецкой области, в Донецке налоговики пресекли деятельность группировки, которая занималась противозаконной деятельностью по конвертации безналичных средств в денежную наличность, а также подделкой документов с целью дальнейшего контрабандного перемещения шахтного оборудования через украинско-российскую границу. Руководил деятельностью группировки 40-летний житель области. Через банковские счета созданных им нескольких фиктивных предприятий, открытых на подставных лиц, денежные потоки переводились в денежную наличность, а затем легализовывались.

С 2005 года услугами данных "конвертаторов" воспользовались несколько донецких предприятий, а оборот средств на счетах группировки составил свыше 70 млн. грн.

По месту проживания членов группировки и в помещении офиса проведен ряд обысков, в результате которых сотрудниками налоговой милиции изъято свыше 300 тыс. гривен денежной наличностью, 14 штампов и печатей фиктивных фирм, в том числе зарегистрированных на территории Российской Федерации.

В г. Краматорске конвертационным центром руководили двое местных жителей. Они направляли "виртуальные" товары в адрес других предприятий, а полученные на расчетные счета средства использовали для расчетов с руководителями действующих предприятий, а также частично - якобы на хозяйственные нужды и приобретение других товаров.

С 2007 года в денежную наличность злоумышленниками было переведено и фактически направлено в теневую экономику свыше 40 млн. грн., прибыль составила около 2 млн. грн.

При обыске из офиса конвертационного центра изъято 8 подделанных печатей, 13 тыс. гривен наличностью .